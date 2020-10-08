شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن تريند على تويتر بعد احرازه هدفين.. والجمهور: أول كوتش يفهمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تألق مروان محسن واحرازه هدفين رواد تويتر وذلك ضمن 3 أهداف للأهلي الذى حقق فوزاً كبيراً على أنبي ، حيث تصدر هاشتاج "مروان محسن" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات تويتر عقب تألقه اليوم، ليثني البعض على قدرة المدير الفني الجديد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على فهم إمكانيات اللاعبين وتوظيفها وإعادة الثقة بين اللاعبين.













شارك ألاف من جماهير النادى الأهلى في الهاشتاج، من خلال التغريدات والكوميكات حول تألق اللاعب مروان محسن اليوم ، حيث غرد حسام سعيد:"هذه هي قيمة المدربين أن تعيد الثقة للاعبين و ترى فيهم ما لم تكن تراه من قبل برافو مروان"، وكتب محمد عيسى:" أول كوتش يفهم مروان أزاي يتحرك كرأس حربه مش علشان هدفين لا إنما تحركاته مختلفة".

وسخر ياسو، عبر الهاشتاج :"معلش هما فين بقا الناس الي كانت بتنتقد مروان مش باينين ليه بقا مروان جاب جونين أجمل من بعض اداء ولا أروع" وفى نفس الإطار قال أخر:" مروان محسن جاب جولين وانا محضرتش المعجزة دي".

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ويرى أحمد:"الشحات لعيب أوى يا جماعه لما يبقى جاهز مروان محسن بيسجل لما بيلاقى حد يوصله للجول ومش مطلوب منه أنه يضيع مجهوده فى الاستلام والتسليم برا المنطقة اجاى ابتدا يفوق هيبقى فى تحسن كبير فى الاداء مع عودة معلول والمصابين بس نعدى بطولة افريقيا وهنشوف أهلى ممتع".

يشار إلى أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أكد فى المؤتمر الصحفي عقب نهاية مواجهة انبي أن الشيء الإيجابي اليوم هو الفرص التي صنعناها والفرص المبكرة لقتل المباراة وتطور التمريرات وتفهم اللاعبين لطريقة اللعب وأضاف :"لم يكن لدينا أي مشاكل دفاعيا وسعيد بثنائية مروان وهدفه الثاني أعجبني كثيرا لأنه تصرف بشكل رائع".

وتابع :"لم نبدأ جيدا في الشوط الثاني لكني سعيد بأني منحت بعض اللاعبين فرص ومشاهدتهم على أرض الملعب مثل الشاب عربي بدر بجانب وليد سليمان وجونيور أجاي الغائبان منذ فترة".وأشار :"عربي بدر تعرض للإصابة ودفعنا في جزء من المباراة بحسين الشحات في مركز الظهير الأيمن وليس لدي لاعبين كثيرين جاهزين..استرجاع الكرة الثانية مهم جدا بالنسبة لنا وهو ما قمنا بفعله اليوم بجانب التمريرات الكثيرة للسيطرة على المباراة وسنعمل على تحسينها مع الوقت" وزاد :"الجماهير تستحق أن تكون سعيدة وهدفي الأساسي هو إرضاء الجماهير".