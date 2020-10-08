شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي ، والأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار ، وزارة الرياضة تعلن خضوع الأهلى والزمالك للتفتيش الأسبوع المقبل، وبريزنتيشن توضح عدد " النجوم " الـ12 في حافلة الأهلي الجديدة.

إنفجار أهلاوي يُدمر خط أنابيب انبي بثلاثية مروان وأجاي

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي للصالح رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 لل\دوري والخامسة على التوالي.

الأهلي يوافق على بيع المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي مقابل 900 ألف دولار

وافق مسئولو النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل مقابل 900 ألف دولار بيراميدز يفوز على نادى مصر بهدف +90 ويزاجم الزمالك على "الوصافة" نجح فريق بيراميدز فى الفوز على فريق نادي مصر بهدف نظيف أحرزه محمد فاروق في الدقيقة 93 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى .