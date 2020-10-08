شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 7/10/2020 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 7/10/2020 ، إقامة مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حيث نجح فريق بيراميدز فى الفوز على نادي مصر بهدف نظيف فى الدقيقة 93 فى المباراة التى أقيمت باستاد الدفاع الجوي ، فيما فاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى بالسلام .

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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