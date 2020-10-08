شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة دمياط لكرة القدم يكشف تفاصيل بشأن وفاة مدرب نادى فارسكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور هانى محمد، رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، على واقعة وفاة مدرب نادى فارسكور أكرم حفيلة، قائلاً:"أنا سمعت أن المدرب كان عنده جلطة شديدة واللاعبين قالوا له لا تذهب إلى المباراة ولكنه أصر على الذهاب"، موضحاً أنه في اليوم السابق على المباراة تم إجراء مسحة للفريقين وجهازهما الفني والإدارى.

وأضاف "محمد "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنهم غير مسؤولون عن وفاة المدرب، وتابع:"اللائحة تقول إن الحكم يؤكد على وجود الأمن والإسعاف قبل المباراة، وفي حالة عدم وجود الأمن لا يتم لعب المباراة ولكن في حالة عدم وجود سيارة إسعاف الحكم يخطر بذلك ويوجه بلعب المباراة ويتم توقيع غرامة على النادى ".

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وشدد "محمد"، على أنه في كثير من الأوقات يتم إقامة المباريات دون وجود سيارات إسعاف، ويجب أن يتم تغيير اللائحة بحيث لا يتم بدأ أية مباراة إلا بعد وجود سيارة إسعاف.

ولفت رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، إلى أنهم أطلقوا مبادرة في المحافظة تهدف إلى حصول أسرة المدرب الراحل على معاش استثنائى ومبكر لها، وتابع:" المدرب ترك أسرة بها ثلاث أبناء ويجب أن نقف إلى جوارهم".