شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى فارسكور: عدم إجراء إسعافات أولية سبب وفاة مدرب النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع إكرامى خضير رئبس مجلس إدارة نادى فارسكور، وفاة مدرب النادى إثر أزمة قلبية خلال إحدى المباريات، إلى عدم إجراء إسعافات أولية له، عقب تعرضه للأزمة، موضحًا أنه لم تكن هناك أية سيارات إسعاف خلال المباراة.

وأضاف " خضير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم نقل المدرب الذى فارق الحياة عقب أحراز الفريق هدفه الثانى في سيارة شرطة،في وقت لم يستغرق 10 دقائق.

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