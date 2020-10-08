شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء 7/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز النادى الأهلى تصدره لجدول بطولة الدوري ليصل إلى 85 نقطة بعدما ما فاز على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة ، فيما يزاحم بيراميدز نظيره الزمالك على وصافة بطولة الدوري حيث وصل بيراميدز إلى 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأبيض بعد الفوز على نادي مصر بهدف نظيف ، حيث شهد اليوم الأربعاء 7/10/2020 ، إقامة مباراتين ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي.

سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

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