شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مدرب فارسكور: والدى أصيب بجلطة قبل عامين وليس قبل المباراة بيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم أكرم حفيلة، ابن المدرب المتوفى ولاعب فريق فارسكور، إن والده ظل ربع ساعة فى أرض الملعب عقب سقوطه خلال الاحتفال بالهدف الثانى للنادى، في دورى الدرجة الرابعة، دون إسعافات طبية، وتابع:"ربع ساعة فى أرض الملعب وأحنا مش عارفين نعمل ليه أيه ونفوق فيه وهو مش بيفوق".

وأضاف "حفيلة "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن والده كان يعانى من ارتفاع فى ضغط الدم قبل بداية المباراة، ولكنه لم يكن مصاباً بجلطة كما يتردد، مشددًا على أن نبض والده ظل يعمل طول مدة تواجده فى الملعب بعد سقوطه ولم يتم عمل إسعافات طبية له من قبل متخصصين.

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ورد "حفيلة"، على ما قاله الدكتور هانى محمد، رئيس منطقة دمياط لكرة القدم، بشأن إصابة والده بجلطة فى اليوم السابق على المباراة، قائلاً:"والدى كان يعانى من جلطة قبل عامين وليس قبل المباراة".