مرتضى منصور: اتحاد الكرة أخبرني بقرار عزلي.. والزمالك مهدد بالإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تلقيه خطاباً من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري تفيد بعزله.
وفي تصريحات عبر قناة نادي الزمالك قال مرتضى منصور :"تلقيت خطاباً من عمرو الجنايني، جاء فيه أنه بناءً على قرار اللجنة الأوليمبية اتخذوا قراراً بعزلي".
وأضاف رئيس نادي الزمالك :"الجنايني طالبني بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد أصدرت قراراً بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، وأخطرت الاتحادات الرياضية بذلك.
ورفض مرتضى منصور تطبيق قرار الإيقاف، مؤكداً أنه يتعرض لمؤامرة خارجية، مُطالباً رئيس الوزراء بإصدار بيان رسمي حيال ذلك.
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