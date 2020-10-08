وكيله: كارتيرون تفاجأ بعدم انضمام بابل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد حازم فتوح، وكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعب الأنغولي أري بابل، بتعامل إدارة نادي التعاون معه في صفقتي موكليه.

وتطرق فتوح لضم نادي التعاون لأري بابل، الذي كان قريباً من الانضمام للزمالك، بالإشارة خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج "الماتش"، على فضائية صدى البلد:"حرصت على تسويق اللاعب في الإمارات والسعودية بعد تراجع الزمالك عن ضمه".

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وكان التعاون قد أعلن يوم أمس الأربعاء تعاقده مع اللاعب الأنغولي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وتابع وكيل اللاعب الأنغولي:"حين عرضت بابل على كارتيرون فوجيء بعدم إتمام تعاقد الزمالك معه ووافق على ضمه للتعاون".

ورد على سؤاله بوجود رغبة من قبل كارتيرون في ضم أي لاعب من الزمالك بقوله:"كارتيرون حريص على مصلحة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ويعلم حساسية هذه الفترة".