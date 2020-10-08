في صراع الوصافة والهبوط.. الزمالك يصطدم بوادي دجلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو

يصطدم فريق الزمالك بنظيره وادي دجلة في مباراة ذات طابع خاص، حيث صراع الوصافة بالنسبة للقلعة البيضاء، وتفادي الهبوط لفريق دجلة.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة في الساعة الـ8 مساء اليوم الخميس، مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة (بعد خصم 3 نقاط من رصيده)، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويأتي وادي دجلة في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

ويعيش الزمالك في الفترة الأخيرة أجواء استثائية بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وتأهل الزمالك مؤخراً تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة في مباراة امتدت لـ120 دقيقة بنتيجة 2-1.

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وتُعد مباراة وادي دجلة ثالث تجارب باتشيكو مع الزمالك بعدما حقق الفوز على المصري ثم سموحة في كأس مصر.

ويستهدف الزمالك تحقيق الانتصار من أجل العودة من جديد لوصافة ترتيب الدوري، في صراعه مع بيراميدز من أجل الظفر بالبطاقة المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء بسبب الإيقاف، بجانب أشرف بنشرقي الذي يتواجد مع منتخب بلاده.

وعلى جانب أخر يسعى وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل خطوة جديدة للإبتعاد عن صراع الهبوط.

وادي دجلة سوف يواجه الزمالك بعد دقائق من مباراة أسوان وحرس الحدود ومن المنتظر أن تكون نتيجة تلك المباراة مؤثرة فيما يخص موقف دجلة، فخسارة حرس الحدود تمنح دجلة مزيد من الاطمئنان.