تعادل مثير بين ألمانيا وتركيا.. فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية وسلبية إسبانيا والبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تعادل منتخب ألمانيا 3/3 مع ضيفه منتخب تركيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء في إطار استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

بادر جوليان دراكسلر بالتسجيل لألمانيا في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل منتخب تركيا بهدف حمل توقيع أوزان توفان في الدقيقة 50.

وعاد منتخب ألمانيا للتقدم من جديد، عقب إحراز فلوريان نيوهاوس الهدف الثاني لمنتخب الماكينات في الدقيقة 58، غير أن إفيجان كاراجا تعادل لتركيا في الدقيقة 67.

تواصلت الإثارة في المباراة بعدما أحرز لوكا فالدشميدت الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 81، غير أن كينان كرامان أدرك التعادل لتركيا في الدقيقة 90.

ويستعد منتخب ألمانيا لملاقاة مضيفه منتخب أوكرانيا وضيفه منتخب سويسرا يومي 10 و13أكتوبر الحالي على الترتيب بدوري الأمم، فيما يلعب منتخب تركيا مع مضيفه منتخب روسيا وضيفه منتخب صربيا يومي 11 و14 من الشهر الحالي.

وخيم التعادل السلبي على لقاء منتخب البرتغال مع ضيفه منتخب إسبانيا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعداداتهما لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

يستعد منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب فرنسا وضيفه منتخب السويد يومي 11 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب بدوري الأمم.

ويلعب منتخب إسبانيا مع ضيفه منتخب سويسرا ومضيفه منتخب أوكرانيا بالبطولة ذاتها يومي 10 و13 على الترتيب من نفس الشهر.

وسجل المهاجم الإيطالي ستيفان الشعراوي هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الكاسح بسداسية نظيفة على ضيفه منتخب مولدوفا في المباراة الودية الدولية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في إطار الاستعدادات لاستئناف مسيرتهما ببطولة دوري أمم أوروبا.

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وحسم المنتخب الإيطالي (الآزوري) المباراة تماما في شوطها الأول بخماسية نظيفة سجلها برايان كريستانتي وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 18 و23 والشعراوي في الدقيقتين 30 و45 وفياسيزلاف بوسماك لاعب مولدوفا عن طريق الخطأ في مرمى الفريق في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني، سجل دومينيكو بيراردي الهدف السادس للفريق في الدقيقة 72.

واستعرض منتخب فرنسا قوته في لقائه مع ضيفه منتخب أوكرانيا، بعدما تغلب عليه 7/1 في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء في إطار استعدادات المنتخبين لاستئناف مشوارهما ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الفرنسي (بطل العالم) بهدف مبكر حمل توقيع إدواردو كامافينجا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و34.

وجاء الهدف الرابع لفرنسا عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فيتالي مايكوليتكو مدافع منتخب أوكرانيا هدفا عكسيا في الدقيقة 39، فيما قلص زميله فيكتور تسيجانكوف الفارق، بتسجيله هدفا لأوكرانيا في الدقيقة 53.

وسرعان ما عاد المنتخب الفرنسي لبسط سيطرته على اللقاء من جديد، بعدما أحرز كورينتين توليسو وكيليان مبابي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 65 و82، فيما تكفل أنطوان جريزمان بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 89.

يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب البرتغال ثم مضيفه منتخب كرواتيا يومي 11 و14 أكتوبر الحالي على الترتيب ضمن المجموعة الثالثة بالقسم الأول لدوري الأمم، حيث يحتل منتخب (الديوك) المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب البرتغالي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد بعد مرور أول جولتين.

في المقابل، يلعب منتخب أوكرانيا مع ضيفيه منتخبي ألمانيا وإسبانيا يومي 10 و13 من الشهر ذاته على الترتيب، ضمن المجموعة الرابعة للقسم الأول، حيث يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب إسبانيا (المتصدر).

ووجه المنتخب المكسيكي لكرة القدم لطمة قوية إلى مضيفه الهولندي في أول مباراة يخوضها الأخير بقيادة مديره الفني الجديد فرانك دي بوير وتغلب عليه بهدف نظيف اليوم الأربعاء في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين للارتباطات المقبلة.

ويستعد المنتخب الهولندي لاستئناف مسيرته الأسبوع المقبل في بطولة دوري أمم أوروبا فيما يستعد المنتخب المكسيكي لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل راؤول خيمينز هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 60.