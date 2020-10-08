طولان يتحدث عن.. "الحكم على موسيماني".. غياب شريف.. وسبب هدفي مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، إن بداية مباراته أمام الأهلي لم تكن متوقعة بالنسبة له، مشيراً إلى أن فريقه تأثر بالهدفين اللذان سكنا مرماه في البداية.

وهُزم إنبي بثلاثية نظيفة أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

وأضاف طولان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الأهلي فريق قوي وعمل تدوير للاعبين وهناك لاعبين بصفوفه قد حصلت على الراحة في حين أن اللعب كل 3 أيام في ظل عدم وجود بديلاً قاسياً ففريقي كان مُرهقاً وظهر هذا على أدائه".

Advertisements

واسترسل مدرب إنبي:"الأهلي لديه فريقين وثلاثة جيدين جداً وأبارك للأهلي، ولكن اليوم لم يُنفذ دفاع إنبي ما شرحته لهم وهذا كان سبب الهدفين فالدفاع لم يكن مُنضبطاً داخل الملعب".

وتابع:"لا استطع الحكم على موسيماني بسرعة فيحتاج للوقت حتى لا أظلمه ولكن لا يوجد شك أن الأهلي والزمالك لديهم أفضل لاعبين مصر ويا حظ أي مدرب يدربهما، فمدرب من غير لاعبين لايستطع عمل شيء فمدرب بهذه اللاعبين محظوظاً".

وأتم المدير الفني لإنبي حديثه بالإشارة إلى أن لاعب فريقه محمد شريف جيداً ولكن من شروط عقده لايلعب أمام الأهلي:"غيابه مؤثر فهو مهاجم غير تقليدي يمتاز بالسرع".