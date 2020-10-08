حلمي طولان : نعاني من ضغط المباريات.. وهذا سبب غياب محمد شريف عن مبارة الأهلي

أكد حلمي طولان مدرب نادي إنبي، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات بعد استكمال مسابقة الدوري، كما أوضح سبب غياب محمد شريف لاعب النادي البترولي المعار من الأهلي.

وخسر إنبي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء،

ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

وقال طولان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " ظغط المباريات أثر بصورة كبيرة للغاية على أداء لاعبي إنبي".

وأوضح " نعاني من اللعب كل 3 أيام

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بسبب إرهاق اللاعبين، فجميع الفرق تعاني من ضغط المباريات".

وعن خسارة فريقه أمام الأهلي، علق مدرب إنبي، " عدم الالترازم والانضباط التكتيكي أدى للخسارة أمام الأهلي، وأبارك للقلعة الحمراء على الانتصار".

وعن غياب محمد شريف عن مباراة إنبي والأهلي، " محمد شريف عقد قرانه منذ أربعة أيام، وضمن بنود إعارته عدم مشاركته أمام الأهلي".