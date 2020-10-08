محمد الصباحي حكمًا لمباراة الزمالك ودجلة .. والغندور للقاء أسوان وحرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي الغد في الجولة الـ32 من بطولة الدوري على النحو التالي:

أسوان وحرس الحدود: أحمد الغندور حكم ساحة محمد محمود لطفي وأحمد لطفي مساعدين تامر جمعة حكم رابع جهاد جريشة حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو

الزمالك ووادي دجلة: محمد الصباحي حكم ساحة هشام الدسوقي وأحمد بكر مساعدين بدوي إبراهيم حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو

مساعد حكم فيديوالزمالك ووادي دجلة: محمد الصباحي حكم ساحة هشام الدسوقي وأحمد بكر مساعدين بدوي إبراهيم حكم رابع محمد سلامة حكم فيديو عمرو رمضان مساعد حكم فيديو

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