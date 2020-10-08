الإسماعيلي: لم نتخيل المنافسة على البقاء في الدوري

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مجلس الإدارة لم يكن يتخيل منافسة الفريق على البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم.
قال وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الإسماعيلي يخطط للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.
وواصل أن الإسماعيلي ليس لديه أينية للاستغناء عن لاعبيه الفترة المقبلة، موضحًا أنه الاستثناء الوحيد من ذلك إذا كان اللاعب سيحترف في الخارج.
ويصارع النادي الإسماعيلي الهبوط من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذ يحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة.
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