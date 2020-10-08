حلمي طولان: لاعبو الأهلي يشعرون بالراحة مع "موسيماني"

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن الهدف المبكر لصالح الأهلي أثر سلبا على فريقه خلال مواجهة الفريق الأحمر.
وقال حلمي طولان في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على
أضاف:"كوني واجهت الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني، فأري أن لاعبي الفريق يشعرون بالأريحية بشكل أكبر مع موسيماني، وهذا لم أراه مع فايلر".
وختم حديثه قائلا: "الـ5 تغييرات لم يستفيد بهم أي نادي في مصر غير الأندية التي تمتلك بدائل جيدة".
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