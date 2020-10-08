وكيل بابل يكشف كواليس انتقاله إلى التعاون السعودي

كشف حازم فتوح وكيل الأنجولي آري بابل إلى نادي التعاون السعودي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه حرص على تسويق بابل

في الإمارات والسعودية بعدما تراجع الزمالك عن التعاقد معه، وعندما عرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون ووافق على التعاقد مع اللاعب، مؤكدًا أن كارتيرون لم يكن يعلم بفشل انضمام بابل إلى الزمالك.

وأوضح أن احترافية نادي التعاون جعلت كارتيرون يغير رأيه بعدما كان ينوي الحصول على فترة راحة لمدة شهرين ليقرر تولي قيادة الفريق السعودي.

شدد فتوح على أن كارتيرون حريص على نجاح الزمالك في دوري أبطال أفريقيا ويعلم أهمية وحساسية الفترة الحالية للفريق.

