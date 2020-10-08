عماد متعب يوجه نصيحة لـ "صالح جمعة" بعد مشاركته في مباراة الأهلي وإنبي

وجه عماد متعب نجم المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام إنبي.
وشارك صالح جمعة في مباراة الأهلي وإنبي، بديلاً في الدقيقة 80 من عمر المباراة، بعدفترة غياب كبيرة عن الملاعب، بعد افتعال اللاعب للعديد من الأزمات داخل النادي الأهلي.
وقال عماد متعب خلال تصريحات تليفزيوينة عبر قناة أون تايم سبورتس، " أطالب صالح جمعة
وأضاف " صالح جمعة سيندم ندم عمره لو لقى نفسه بره النادي الأهلي، لأنه مش هيرجع وقتك في الملعب قصير واستغل هذا".
وتابع " أي لاعب اعتزل الكرة، يتمنى العودة إلى المشاركة في المباريات".
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