ميدو يشيد بقرارات اللجنة الخماسية بشأن موعد فترتي القيد ونظام الإعارة

وجه أحمد حسام ميدو التحية للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، مشددا على أنهم ينفذون قرارات هامة ستفيد الكرة المصرية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "ميدو: أُحيِّي اللجنة الخُماسية علي بيانها اليوم بخصوص موعد فترتي القيد ونظام الإعارة، "كُل الناس بتتكلم بس مش كُله بينفِّذ".. وبعيداً عن إنهم ناس محترمة وناس فعلاً عايزة تطوَّر الكرة المصرية، لكن أهم ما يُميِّزهُم إنهم مش داخلين انتخابات اتحاد الكرة المُقبِلة".

أضاف:"أتوقَّع أن تُقام مسابقات لأندية شمال افريقيا فقط مُستقبلًا".

وتطرق ميدو للحديث عن علي ماهر قائلا: "سعيد بنجاحه مع المصري لكونه مدرب صاحب فكر".

قناة النهار: "ميدو: أُحيِّي اللجنة الخُماسية علي بيانها اليوم بخصوص موعد فترتي القيد ونظام الإعارة، "كُل الناس بتتكلم بس مش كُله بينفِّذ".. وبعيداً عن إنهم ناس محترمة وناس فعلاً عايزة تطوَّر الكرة المصرية، لكن أهم ما يُميِّزهُم إنهم مش داخلين انتخابات اتحاد الكرة المُقبِلة".أضاف:"أتوقَّع أن تُقام مسابقات لأندية شمال افريقيا فقط مُستقبلًا".وتطرق ميدو للحديث عن علي ماهر قائلا: "سعيد بنجاحه مع المصري لكونه مدرب صاحب فكر".

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