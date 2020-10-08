ميدو: الأهلي خسر أفضل مهاجميه برحيل أزارو

قال أحمد حسام ميدو، إن الأهلي خسر أفضل مهاجميه برحيل المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.
وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة
أضاف: "الأهلي خسر أزارو وإمكانيات اللاعب كانت تجعله أفضل مهاجمي الأهلي خاصة من خلال التحرك بدون كرة".
وختم حديثه قائلا: "فايلر كان يلعب علي الاستحواذ مثل موسيماني، لكنه كان يعتمد بشكل أكبر علي "اللعب المُباشر"، والأجنحة كانت لا تضُم معه لعمق الملعب عكس ما يحدث مع موسيماني"
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