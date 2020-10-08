الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة، صباح غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.
وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أن يخوض الفريق مرانه غدًا الخميس دون راحة، في إطار
وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الأهلي «وي السلام»، في إطار منافسات بطولة الدوري.
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