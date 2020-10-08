سيد عبدالحفيظ: الأهلي ملتزم بالإجراءات الاحترازية قبل السفر للمغرب

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأشاد عبد الحفيظ بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام إنبي، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقدمه بيتسو موسيماني في قيادة الفريق، خصوصا في

حرصه على تقديم كرة قدم هجومية.وأكد أن الحرص على سلامة اللاعبين دفع الجهاز الفني إلى إخراج أيمن أشرف مدافع الفريق، بمجرد شعوره بالألم، حتى لا يتحامل على نفسه، من أجل دخول مباراة الوداد المغربي بالتشكيل الرئيسي بعد حسم الدوري.وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفني والإداري ملتزم بالإجراءات الاحترازية التي طلبها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.وأشار إلى أن الفريق سيتجه إلى المغرب ظهر الثلاثاء المقبل، مضيفا أنه قد يسبق البعثة إلى الدار البيضاء برفقة سمير عدلي، المدير الإداري لترتيب إقامة البعثة.واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد أن الفريق سيواصل تدريباته غدًا الخميس دون راحة، استعدادًا لمباراة بيراميدز في الأسبوع الـ33 لبطولة الدوري العام.