ماذا حدث للقميص رقم 7 في مانشستر يونايتد منذ رحيل كرستيانو رونالدو؟

منح مانشستر يونايتد الإنجليزي، النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني المنضم حديثًا للشياطين الحمر القميص رقم 7 الذي كان يرتديه النجم والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وتحول القميص رقم 7 إلى لعنة على كل من يرتديه، منذ رحيل كرستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد عام 2009، حيث ارتداه خمسة لاعبين سجلوا 33 هدفًا فقط في 222 مباراة.

واللافت أن هؤلاء اللاعبين كانوا نجومًا في فرقهم قبل انضمامهم إلى مانشستر يونايتد ووقوعهم في فخ القميص الرقم 7 الشهير.

– الإنجليزي مايكل أوين: 17 هدفًا في 3 مواسم.

– الإكوادوري أنتونيو فالنسيا: هدف واحد في موسم واحد.

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– الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: 3 أهداف في موسم واحد.

– الهولندي ممفيس ديباي: 7 أهداف في موسمين.

– التشيلي أليكسيس سانشيز: 5 أهداف في موسم واحد.

وبعد رحيل سانشيز عن مانشستر يونايتد الموسم الماضي والانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي، لم يجرؤ أي لاعب في الفريق على ارتداء القميص رقم 7، حتى جاء كافاني وقبل التحدي والمخاطرة، فهل سيكون مصيره تكرارًا لمصائر نجوم سابقين، أم يفك اللعنة؟