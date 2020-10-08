إضافة إلى 6 لاعبين مصابين.. زيدان يخسر لاعبا جديدا في ريال مدريد 

خسر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لاعبًا جديدًا في تدريبات الفريق الملكي، بسبب الإصابة.
وعانى ريال مدريد خلال الفترة الماضية بسبب إصابة وغياب ألفارو أودريوزولا، وداني كارفاخال، وماريانو دياز، وهازارد وتوني كروس، وإيدير ميليتاو.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد، تغيب عن تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، بسبب معاناته من التهاب في البلعوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة لا تهدد مشاركة أسينسيو في المباريات المقبلة للميرنجي، لكنه سيعود قريبًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.
يذكر أن ريال مدريد يقبل على خوض مباراة قوية ضد برشلونة يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
المصدر: مواقع الكترونية
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