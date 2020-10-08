الامارات | الفجيرة وعجمان.. ظروف متشابهة ومباراة قوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة وعجمان.. ظروف متشابهة ومباراة قوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد الفجيرة الدولي، عند التاسعة من مساء اليوم، مباراة الفجيرة مع عجمان ضمن منافسات الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وينتظر جمهور الفريقين مشاهدة مباراة قوية، للجاهزية التي يتمتع بها كل فريق، ولأنها تجمع فريقين طامحين إلى الانتصار.

Advertisements

وسيكون الفجيرة أمام خيارين مهمين، الأول أن يلعب من أجل أن يقف على جاهزية لاعبه السويدي صامويل، الذي انضم للذئاب قبل ساعات من غلق باب القيد، ومنح فرصة للبرازيلي الفارو المعار من شباب الأهلي، والثاني خوض المباراة بالجاهزية المتوافرة للمنافسة على البطولة، خصوصاً أن مباريات الفجيرة مع عجمان ذات طعم مختلف تنافسياً وجماهيرياً، كما أن تطبيق نظام خروج المغلوب من مباراتين يعطي للمواجهة نكهة خاصة، حيث سيسعى كل منهما للاستمرار في البطولة والتطلع إلى التأهل للدور التالي.

وخاض الفريقان عدداً من المباريات الودية خلال فترة الاستعدادات الأولية، اختتمها الفجيرة بالفوز على البطائح بخماسية نظيفة، بينما تعد مشاركة عجمان في الدورة الرباعية التي نظمها نادي الشارقة، واحتل فيها مركز الوصيف، الحلقة الأبرز له في سلسلة المباريات الودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news