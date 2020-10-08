الامارات | بطولتان للقفز بالمظلات والطيران اللاسلكي الحر احتفالاً باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولتان للقفز بالمظلات والطيران اللاسلكي الحر احتفالاً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الرياضات الجوية تنظيم أول نشاط رسمي عالمي، مطلع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ49، حيث تقام بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، والنسخة الثانية من بطولة «دبي ماسترز» الدولية للطيران اللاسلكي الحر 2020، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة، بحضور رئيس اتحاد الرياضات الجوية نصر النيادي، ونائبه مدير البطولة يوسف الحمادي، والأمين العام للاتحاد محمد يوسف، ورئيس لجنة الطيران اللاسلكي الحر طارق السعدي. وقال النيادي: «عودة النشاط بالتزامن مع اليوم الوطني، في الثاني من ديسمبر المقبل، فرصة للعودة بإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد، كما تعود منا الجميع، لنرسم البسمة على شفاه متسابقينا، ونحن قبلنا التحدي في زمن الـ«كورونا» لأن هناك مسؤوليات جساماً تقع على عاتق كل أعضاء اللجنة المنظمة العليا، واللجان المنبثقة عنها، سواء خلال استقبال الضيوف أو إقامتهم أو انتقالاتهم، أو غيرها من الأمور التنظيمية لحمايتهم جميعاً»، مؤكداً أن البطولتين ستقامان في «سكاي دايف»، الميناء السياحي في جميرا، وهو مكان مفتوح ويحقق كثيراً من الأمن والأمان للمشاركين.

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