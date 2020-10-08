الامارات | أندية «الهواة» تعوّل على الأجانب في تمهيدي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية «الهواة» تعوّل على الأجانب في تمهيدي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، الجولة الأولى من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة في الجزء المتعلق بأندية الدرجة الأولى، بمشاركة 11 فريقاً تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى فرق الإمارات والبطائح والحمرية، والتعاون والعربي ودبا الحصن، وتعد المجموعة الحديدية لوجود جميع الفرق المرشحة لخطف البطاقة الوحيدة للتأهل، بينما تضم المجموعة الثانية فرق دبا الفجيرة والعروبة والعربي، والذيد ومسافي، وتقام منافساتها بأسلوب الدوري من جولة واحدة على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ16 للبطولة التي تشارك فيها أندية المحترفين.

وتراهن أبرز الفرق على عدد من النجوم الأجانب أو المقيمين، ويأتي في الواجهة لاعب دبا الحصن المقيم، العماني محمد المربوعي، المرشح ليكون نجم البطولة، لما يتمتع به من إمكانات فنية مميزة أمام المرمى، وتمكن من تسجيل أهداف عديدة في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الاستعداد الحالية.

وفي هذا السياق قال المربوعي لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع أن اكون فاعلاً بشكل كامل في الفريق، وأن أسجل أو أسهم في صناعة الأهداف، وليس مهماً من يسجل بل الأهم أن يكون دبا الحصن هو الفائز، وإذا صعد الفريق لدور الـ16 سأكون سعيداً جداً».

بينما يعوّل دبا الفجيرة على اللاعب البرازيلي، برونو موراييس، ليقود النواخذة للصعود في المجموعة التي تعد أسهل من المجموعة الأولى، لما يتمتع به من قدرة على التسجيل من أنصاف الفرص.

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وأكد إداري دبا الفجيرة، مانع الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني يعول على جميع اللاعبين، وعلى روح الفريق الواحد، وقال: «ثقتنا بالمجهود الجماعي، ونتطلع إلى أن يسهم البرازيلي برونو في ترجيح كفة الفريق».

من جهته، منح مدرب فريق الحمرية، التونسي غازي الغرايري، كامل ثقته باللاعب البرازيلي ايلتون، القادم من الدوري السعودي، ليكون بمثابة القلب النابض لفريق الحمرية لما يتمتع به من إمكانات وخبرات نتيجة اللعب لنحو 12 موسماً في الإمارات والسعودية.

كما يعد مهاجم البطائح أليكس، وهداف فريق الإمارات الكولومبي تومي توبار، من أبرز الهدافين المؤثرين، كونهما لعبا في دوري الخليج العربي، وتمكنا من أن يكونا في واجهة اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً غزيرة خلال المباريات الودية الأخيرة أو في ختام الموسم الماضي، بينما يعد لاعب العربي، البرازيلي فينيسيوس، الأبرز بين اللاعبين المستمرين من الموسم الماضي، خصوصاً أنه كان من أفضل اللاعبين في الموسمين الماضيين.

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