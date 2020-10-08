الامارات | «جري إرادة الافتراضي» ينطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن «جري إرادة الافتراضي» ينطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي عن تنظيم فاعلية «جري إرادة الافتراضي 2020» اعتباراً من بعد غدٍ السبت إلى 11 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام.

وقال بيان صحافي: «تهدف الفعالية إلى دعم أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان من خلال دعوة كافة فئات المجتمع (رجال ونساء وأطفال) للمشاركة وقطع مسافة الجري ( 5 كيلومتر) والحصول على ميدالية تم تصميمها وتتضمن شعار اليوم العالمي للصحة النفسية على شكل قبضة يد توحي بمعنى الإرادة، وعليها جملة (من أجل أصحاب الإرادة)».

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