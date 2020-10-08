الامارات | «تدرّب مع نجم» و«وزنك صحي» تستقطبان 497 مشاركاً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مشروع «المدارس المجتمعية»، الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي منذ انطلاقته في مارس الماضي، تقديم 29 برنامجاً تدريبياً شملت: تمارين اللياقة البدنية، قصصاً حركية للأطفال، ألعاباً صغيرة وترفيهية، تمارين اللياقة (بالأدوات)، ألعاباً قتالية، الحركات الإيقاعية، تمرينات لتنمية عناصر اللياقة البدنية، تمرينات هوائية، تمرينات تأهيلية ووقائية، بوجود 71 ألفاً و143 مشاركاً (32 ألفاً و259 أنثى و38 ألفاً و884 ذكراً).
وقال بيان صحافي لمجلس أبوظبي الرياضي: «ضمن مبادرات (المدارس المجتمعية) استقطبت مبادرة (تدرب مع نجم) 425 مشاركاً، فيما استفاد من مبادرة (وزنك صحي) 72 مشاركاً».
واستهدفت مبادرة «تدرب مع نجم» الفئة العمرية من تسع إلى 13 سنة (ذكور) تمت خلالها استضافة اللاعبين إسماعيل مطر ومسلم فايز وريان يسلم وإسماعيل أحمد، بالإضافة إلى بطلَي الجوجيتسو فيصل الكتبي وعبدالله الكبيسي.
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