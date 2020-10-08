الامارات | راشد بن حميد: الالتزام بالإجراءات الصحية سيقودنا إلى موسم ناجح

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الالتزام بالإجراءات الصحية سيقودنا إلى موسم ناجح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، خلال كلمته في الاجتماع التنسيقي عن بُعد لمجلس إدارة الاتحاد مع كل أندية الدولة، أن «الالتزام بالإجراءات الصحية سيقودنا إلى موسم ناجح». وناقش الاجتماع آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموسم الجديد 2020-2021. وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الجهات المختصة عملت على توفير بيئة صحية آمنة للمجتمع والوسط الرياضي، مطالباً بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي من قبل الجميع.

وتطرق الاجتماع إلى كل الأمور الخاصة بالموسم وعمل لجان الاتحاد، ومختلف المسابقات.

ومن الأمور المستحدثة، قيام الأندية بطباعة البطاقات التعريفية للاعبين وأعضاء الاجهزة الفنية والادارية والطبية والمنظمين المحليين، على أن يتم استلامها في مقر الاتحاد، بجانب تقديم خدمة فحص «كورونا»، وإضافة مسابقة الصالات إلى النظام الإلكتروني. وبات بإمكان الحكم التحقق من بيانات المشاركين في المباريات في قائمة البداية عن طريق كود «QR». واستحدثت خدمة للأندية لتقديم طلبات الاستعلام عن اللاعبين في نظام التراسل الإلكتروني. بينما شهدت تحديثات تطبيق الهواتف الذكية إضافة خدمة لمستخدمي الأندية بإصدار بطاقة اللعب وتسديد الرسوم. وأكد الاجتماع كذلك استحداث لائحة الإعلام والبدء في تطبيقها اعتباراً من مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

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وبخصوص تراخيص أندية الدرجة الأولى، فقد منحت لجنة التراخيص الابتدائية الترخيص المحلي لأندية البطائح ودبا والإمارات للموسم الجديد بعد استيفائها المعايير المطلوبة، واعتماد لائحة تراخيص أندية الهواة للموسم المقبل.

- استحداث خدمة للأندية لتقديم طلبات الاستعلام عن اللاعبين في نظام التراسل الإلكتروني.

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