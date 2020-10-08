الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرار

اتفق أحد الأندية مع رابطة المحترفين على عدم إقامة المؤتمر الصحافي الخاص بالمدرب قبل مباراته في كأس الخليج العربي، والاكتفاء بإعادة نشر التصريحات التي صرح بها المدرب في سبتمبر الماضي، لأن التصريحات كلها تكرار في تكرار.

إعلام

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رفض اتحاد لعبة جماعية، منح موافقته لوسائل الإعلام المرئية في الدولة، بفرصة نقل الأدوار النهائية في مسابقة محلية، بسبب البرتوكول الصحي، ومنحها خياراً بديلاً بالحضور من المدرجات العليا للصالة.

إحباط

يشعر المسؤول التنفيذي الكبير في اتحاد لعبة جماعية شعبية بحالة من الإحباط الشديد، بسبب تهميش دوره وإبعاده عن مراكز صنع القرار داخل الاتحاد المعني، رغم الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.

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