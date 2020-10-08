الامارات | فوز شباب الأهلي والشارقة في انطلاق المربع الذهبي لدوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والشارقة في انطلاق المربع الذهبي لدوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا شباب الأهلي والشارقة، أول من أمس، انتصارين عريضين في انطلاق أولى جولات الدور النصف نهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال للموسم الحالي 2019-2020، عقب نجاح «فرسان دبي» في الفوز على البطائح «97-82»، وتخطي الشارقة عقبة النصر بواقع «93-79».

ويقام الدور النصف نهائي، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أراضٍ محايدة، بحيث يخوض كل فريق من الفرق الأربعة المتأهلة لهذا الدور، ثلاث مواجهات، تسفرعن تحديد المركزين الأول والثاني، المتأهلين للمباراة النهائية.

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