الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع البرتغالي ناني

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شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع البرتغالي ناني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن، في بيان صحافي أول من أمس، التعاقد مع البرتغالي ناني (20 سنة)، قادماً من فريق العين. وسيعزز اللاعب من صفوف الفريق، الذي يحل غداً ضيفا على الحمرية في تصفيات كأس رئيس الدولة.
وحضر التوقيع، رئيس مجلس الادارة، إبراهيم الدرمكي، ونائبه طالب اليحيائي.
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