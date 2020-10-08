شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن تطورات حالة محمد محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن اللاعب الشاب محمد محمود اشتكى من آلام حول الركبة، وسافر إلى ألمانيا لعرضه على أحد الأطباء، وأخبره أن هذا أمر طبيعي يحتاج إلى 3 أسابيع لتقوية عضلات الركبة ولكن الآلام استمرت معه.

وأضاف «عبدالحفيظ»: «تم عرض اللاعب محمد محمود على أحمد عبدالعزيز، الذي أوصى بخضوعه لجراحة الغضروف».

وتابع: «محمد محمود لاعب صغير، ولا يزال أمامه المستقبل، والأهم هو عودته للملاعب وهو سليم 100% مهما طالت مدة غيابه، وبمجرد عودته للملاعب والتألق سينسى فترة غيابه الطويلة».