شكرا لقرائتكم ضياء السيد : غياب محمد شريف أثر على أداء انبى أمام الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء السيد نجم الاهلى السابق أن غياب المهاجم محمد شريف عن فريق إنبى و المعار من صفوف الفريق الاحمر أثر بشكل كبير على الاداء و هذا الامر ظهر منذ الدقيقة الاولى من اللقاء الذى أصبح هداف الفريق البترولى .

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيونية أن غياب الروح لدى لاعبى إنبى على الفوز وعدم التركيز سبب الهزيمة حيث تمكن فريق الاهلى من الفوز بطريقة سهلة .

اكتسح فريق الاهلي نظيره أنبي بعد ما نجح فى تسجيل ثلاث أهداف نظيفة خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي، وسجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.