شكرا لقرائتكم سمير عثمان: كرة هدف الأهلي الأول في انبي صعبة وقرار الحكم صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سمير عثمان الخير التحكيمي أن كرة الهدف الأول للأهلي في مرمى انبي صعبة ومن الصعب تحديد ان كان يتواجد مروان محسن في منطقة التسلل ام لا ولكن في المجمل قرار الحكم صحيح.

قال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: لعبة الخطأ المحتسب على مروان محسن في منطقة جزاء انبي لا يرتقي لمستوى الخطأ وكان يجب على الار ألا يوقف اللعب بسبب هذه اللعبة.

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تابع: كرة الهدق الثالث للأهلي صحيح ولا يوجد خطأ على جونيور أجايي لأن قدمه كانت في المستوى الطبيعي.

أكمل: طاقم الحكام قدم أداءا طيبا ووفقوا في ادارة المباراة ولم تكن هناك أية قرارات جدلية.