شكرا لقرائتكم ضياء السيد : بادجى لا يرتقى لمستوى النادى الأهلى وموسيمانى يستمر على طريقة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد نجم الاهلى السابق أن المهاجم السنغالى اليو بادجى بالفريق الاحمر لا يستحق التواجد بالقلعة الحمراء بسبب الامكانيات التى ظهر عليها بالمباريات التى تم المشاركة بيها و أن المغربى وليد أزارو الذى تم الاستغناء عنه أفضل مهاجم داخل الفريق فى العقد الاخير .

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات تلفزيونية أنه لابد من الصبر على المدير الفنى الجديد موسيمانى و عدم الحكم عليه سريعا و أنه يقوم الان باستمرار بعمل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق و لا يوجد مدرب فى العالم قادر على فرض سيطرته و أسلوب لعبه فى 5 أيام .

اكتسح فريق الاهلي نظيره أنبي بعد ما نجح فى تسجيل ثلاث أهداف نظيفة خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي، وسجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد أنبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

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تاريخيًا التقى الأهلي وإنبي من قبل في 34 مباراة بمسابقة الدوري العام، كما رصد الموقع الرسمي للنادي الأحمر، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 23 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 62 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما كان على معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا.

محمد بركات ومحمد أبوتريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.