شكرا لقرائتكم خالد الغندور: سيحدث إنهيار إدارى إذا رحل مرتضى منصور عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور إنه إذا رحل مرتضى منصور عن نادى الزمالك في الوقت الحالي سيحدث إنهيار إداري.

أضاف الغندور:" أنا خالد الغندور أتمنى أعيش في منظومة كروية عادلة والحكم لا يري لون الفانلة ومحللين محايدين وحكام عادلين والفار لا يفرق بين فرق".

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تابع الغندور :" كل من اتخذ قرار ضد مرتضى منصور هم على خصومة معه والزمالك لديه مباريات مهمة في دوري أبطال أفريقيا فلماذا هذا التوقيت بإيقاف مرتضى منصور".

وواصل :" من يصلح لرئاسة الزمالك حاليا بعد قرار إيقافه والزمالك داخل على انتقالات وشراء لاعبين وبيع أخرين أنتوا بتخلصوا على الزمالك وتدعموا الأهلي وأكمل:" مرتضى منصور قادر على الدفاع عن نفسه قانونيا".