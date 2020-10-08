شكرا لقرائتكم خالد الغندور: سيحدث إنهيار إدارى إذا رحل مرتضى منصور عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور إنه إذا رحل مرتضى منصور عن نادى الزمالك في الوقت الحالي سيحدث إنهيار إداري.
أضاف الغندور:" أنا خالد الغندور أتمنى أعيش في منظومة كروية عادلة والحكم لا يري لون الفانلة ومحللين محايدين وحكام عادلين والفار لا يفرق بين فرق".
تابع الغندور :" كل من اتخذ قرار ضد مرتضى منصور هم على خصومة معه والزمالك لديه مباريات مهمة في دوري أبطال أفريقيا فلماذا هذا التوقيت بإيقاف مرتضى منصور".
وواصل :" من يصلح لرئاسة الزمالك حاليا بعد قرار إيقافه والزمالك داخل على انتقالات وشراء لاعبين وبيع أخرين أنتوا بتخلصوا على الزمالك وتدعموا الأهلي وأكمل:" مرتضى منصور قادر على الدفاع عن نفسه قانونيا".
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