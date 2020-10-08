شكرا لقرائتكم متعب: طريقة موسيمانى هتكون مفيدة للأهلى.. وصالح لازم يمسك فى الفرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن مباراة جيدة للأهلي والشوط الأول من أفضل الأشواط التي لعبها الأهلي هذا الموسم من استحواذ وتحركات وضغط وتسجيل أهداف.

قال خلال الإستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: مروان محسن عمل بكل النصائح التي وجهنا له وعمل على المرمى والاجناب والابتعاد عن مراقبة المدافعين بشكل جيد.

أوضح: موسيماني ليه بصمته في التحضير من تحت ومنح الثقة للاعبين ويمكن الظروف مساعداه انه حسم لقب الدوري.

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تابع: مع الوقت بامكانيات الاهلي وطريقة الاهلي طريقة موسيماني ممكن تبقى مفيدة للفريق في الفترة المقبلة.

شدد: اي فريق في الدوري غير الزمالك لو خد الريتم بتاعه ولعب طريقته هيركب المباراة، وانبي في حالة صعبة والاهلي كان الافضل وانبي لم يرجع للمباراة.

طالب صالح جمعة بضرورة استغلال الفرصة وثقة موسيماني بعد منحه الفرصة لأن عمر اللاعب في الملاعب قصير وعليه أن يستغل الفرصة.