شكرا لقرائتكم قمصان: اللاعبون تعودوا على طريقة موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن سامي قمصان المدرب المساعد بالنادي الأهلي، مكاسب الفريق الأحمر بعدما حقق انتصاراً على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 32 من الدوري المصري.

وأوضح قمصان في تصريحات لفضائية الأهلي، أن لاعبي الفريق بدأوا في التعود على أسلوب بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، مشيراً إلى أن الفريق سيقاتل لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان: "قدمنا أداءً جيداً ولدينا مرونة في أماكن اللاعبين، وخط الدفاع كله متغير بسبب الظروف التي نعاني منها".

وأضاف: "اللاعبون بدأوا في التعود على أسلوب موسيماني، ولدينا هدف للوصول بنفس المستوى لمباراة الوداد، وموسيماني يستمع لاختياراتنا وهذا شيء ايجابي ولكن القرار في النهاية يعود له".

واختتم قمصان تصريحاته: "نقوم بمتابعة مباريات الوداد، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق قبل المباراة، ولدينا تصميم وسنقاتل لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا".

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يذكر أٔن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

تاريخيًا التقى الأهلي وإنبي من قبل في 34 مباراة بمسابقة الدوري العام، كما رصد الموقع الرسمي للنادي الأحمر، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 23 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات إيجابية وتعادل سلبي وحيد، بينما حقق إنبي الفوز في 4 مباريات.

أول مباراة جمعت الفريقين مساء الجمعة 10 يناير عام 2003، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1، بينما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الموسم الجاري وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى الدور الثاني من موسم 2012-2013، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الموسم الذي لم يكتمل.

نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الفريق البترولي في 62 مناسبة. وكان محمد جودة، لاعب وسط الأهلي الأسبق، صاحب أول هدف للأهلي في شباك إنبي. بينما كان على معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الفريق البترولي في آخر مواجهة جمعت الفريقين، فيما استقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا.

محمد بركات ومحمد أبوتريكة، ثنائي الأهلي المعتزل، الأكثر تسجيلا في لقاءات الفريقين ولكل منهما 7 أهداف.