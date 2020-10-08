الحمادي: خطة تعاقدات الشارقة نجحت بنسبة 95%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد بدر أحمد الحمادي عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم ومدير التعاقدات ومشرف فريق الرديف أن تعاقدات الشارقة تمت وفق رؤية فنية دقيقة وبالتشاور مع الجهاز الفني للنادي بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري وبإشراف كامل من مهندس الصفقات عبد الله العجلة رئيس الشركة وبدعم ومتابعة علي المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وكشف أن خطة التعاقدات نفذت بنسبة نجاح تفوق 95%.

وأكد أن تعاقدات الشارقة تمت وفق رؤى محددة ودراسة متأنية، مضيفاً: «ركزنا على دعم الفريق بأن يكون هناك لاعبون في مستوى واحد في كل خانة أو على الأقل في مستوى متقارب، فقد تعاقدنا مع 5 لاعبين مواطنين هم درويش محمد القادم من حتا والتعاقد معه كان شبه مكتمل قبل أن نتسلم المهمة وتأخر بسبب عدم وجود مدير تنفيذي آنذاك، والإدارة الجديدة قامت بتعديل العقد، وبقية اللاعبين الذين تعاقد معهم الشارقة هم خالد الظنحاني لاعب الطرف الأيمن، وخالد باوزير لاعب الوسط، والطرف الأيسر عبد العزيز الكعبي، والمهاجم سالم صالح، وتم ضم اللاعب عبد الله الحمادي لفريق الرديف، ونتمنى أن يكون إضافة للفريق الأول في المستقبل، ليصبح عدد اللاعبين المواطنين 6 لاعبين». وأضاف: «على مستوى الأجانب، تم التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناثان دي خيسوس من نادي ليتشي الإسباني لكنه تعرض للإصابة في مباراة النصر الودية، ويحسب لشركة الكرة سرعة التصرف باستعادة هداف الفريق السابق ويلتون سواريز بموافقة نادي الوصل في ظل التعاون القائم بيننا مع أندية الدولة، وعلى مستوى المقيمين تحت 19 سنة تم التعاقد مع اللاعبين البرازيليين دييجو سيلفا وجوستافو مولير».

Advertisements

وأضاف: «أعتقد أن جمهور الشارقة اطمأن على لاعبي الفريق القدامى والجدد من خلال مشاركتهم في المباريات الودية ومباريات دوري أبطال آسيا، ومازلنا نطمح للأفضل من جميع لاعبي الفريق».

وقال الحمادي: «بذلت الإدارة مجهودات كبيرة لتوفير البيئة المناسبة للفريق، كي يحافظ على البقاء في القمة، وهدفنا من ذلك إسعاد جمهور الشارقة المخلص، ونشكره على دعمه للإدارة ومتابعته وتجاوبه مع تعاقدات شركة الكرة التي لن تدخر جهداً في سبيل دعم الفريق بأفضل اللاعبين، لأننا نستهدف المحافظة على بقاء الملك في القمة».

وحول أسرع تعاقد وأصعب تعاقد، قال: «الصفقة الأسرع كانت ضم ويلتون سواريز، وأطول فترة في المفاوضات كانت بخصوص عبد العزيز الكعبي وخالد باوزير بسبب التفاهم والاتفاق مع نادييهما، وكذلك انتظرنا المهاجم جوناثان إلى أن أكمل مباريات الملحق مع فريقه السابق ليتشي».