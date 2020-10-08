شكرا لقرائتكم خبر عن حماد: إلغاء الوديات أربك خطة المنتخب ونعمل للمستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يواصل المنتخب الوطني معسكره المغلق في دبي استعداداً لخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب أوزبكستان في 12 الحالي ضمن تحضيرات «الأبيض» لاستكمال رحلة التصفيات المونديالية في مارس المقبل، ويخوض «الأبيض» التدريبات اليومية تحت قيادة المدير الفني الكولومبي بينتو بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين، والتعرف على إمكانات كل منهم، قبل خوض المباراة الدولية الودية الأولى تحت قيادته الأسبوع المقبل.اعترف محمد عبيد حماد مشرف المنتخب بأن هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي صادفتهم في الفترة الماضية في عملية تحضير «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة، وذلك بسبب ندرة المباريات الودية بسبب الظروف، وتوقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي، وعدم بداية الموسم المقبل في الموعد الذي كان محدداً من قبل.

وعن برنامج المباريات الودية أوضح «المشرف» قائلاً: «ستكون هناك مباراة أوزبكستان في 12 الحالي وهي المباراة المؤكدة حتى الآن، بينما ستكون هناك مباراتان وديتان أيضاً الشهر المقبل».

ومضى يقول: «كان هناك سعي كبير من أجل تأمين وخوض عدد من المباريات الودية، وتمت مخاطبة عدد من الاتحادات، لكن في النهاية حدثت اعتذارات لأسباب مختلفة»، واستطرد قائلاً: «هناك عمل قائم في المنتخب على شقين، الأول تجهيز اللاعبين فردياً وجماعياً، كما نعمل على تجهيز المنتخب لتصفيات كأس العالم، إلى جانب تجهيز المنتخب للسنوات المقبلة».

ووصف حماد المعسكر الحالي بأنه خطوة أولى في رحلة المدرب مع اللاعبين، كما يشكل فرصة للاعبين من أجل كسب ثقة المدير الفني الجديد، كما شدد على أن هناك حرصاً كبيراً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي تم تعميمه في هذا الخصوص، لافتاً إلى أن الجهاز الطبي في المنتخب يقوم بمتابعة هذه الأمور عن كثب.

وأضاف حماد: «الأجواء داخل معسكر المنتخب إيجابية وهناك تجاوب تام والتزام كبير من قبل اللاعبين، علماً أننا ندرك أن هناك عدم جاهزية تامة بالنسبة للعناصر على المستوى البدني بسبب عدم انطلاق الموسم، وندرة المباريات التي خاضها اللاعبون».

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ورداً على سؤال عن غياب بعض العناصر الأساسية كاللاعب عمر عبد الرحمن وأحمد خليل أكد حماد أن الإصابات شيء متوقع ولذلك فإن هناك قائمة موسعة للاعبين وليست محصورة في عدد معين، موضحاً أن البدائل موجودة من خلال استدعاء بعض اللاعبين مثل لاعب الشارقة محمد خلفان وهي فرصة للمدرب للاطلاع على عدد كبير من اللاعبين في الفترة الحالية.

أما سيباستيان تيجالي مهاجم فريق النصر والمنتخب الوطني فقد عبر عن سعادته باختياره وتواجده في قائمة «الأبيض» وخوض هذا المعسكر الإعدادي مع سائر اللاعبين الذين يتواجدون في التشكيل، ووصف تيجالي المعسكر الإعدادي بالبداية الجيدة من أجل التحضير والتجهيز للمرحلة القادمة.

وتابع قائلاً: «تبقى السلبية غياب بعض العناصر المؤثرة مع ابتعاد عمر عبد الرحمن وأحمد خليل بسبب الإصابة، وهي غيابات أقل ما يمكن أن توصف بها، بأنها خسارة كبيرة، لكن الأمل بنجاح البدلاء في تثبيت مواقعهم وتأكيد جدارتهم في تمثيل الأبيض».

وتمنى وصيف الهدافين التاريخيين لدوري الإمارات أن يصل اللاعبون إلى الجاهزية من خلال المباريات الودية التي سيلعبها المنتخب، وإن كانت الأماني بأن يخوض المنتخب عدداً أكبر من التجارب الودية، لكن حصلت بعض الاعتذارات التي أربكت برنامج الإعداد، لتتبقى لنا مباراة أوزبكستان التي ستكون بروفة قوية ومفيدة لنا وللجهاز الفني الجديد للتعرف على اللاعبين عن قرب ورؤيتهم بشكل أفضل خلال المباراة.

وحول آمال الجماهير الإماراتية التي تعول عليه كثيراً من أجل حل مشكلة التهديف، أوضح قائلاً «المنتخب يضم مجموعة من المهاجمين من طراز رفيع بتواجد علي مبخوت وأحمد خليل وكايو وليما وعمر عبد الرحمن، وأعتقد أننا كمجموعة متجانسة ممكن أن نصل على الأهداف التي تصبو إليها الجماهير».