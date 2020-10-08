كلباء والجزيرة.. فرصة لاختبار الجاهزية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدرك الجزيرة حين يتحول إلى ملعب كلباء، مساء اليوم، أنه بأمس الحاجة إلى تقديم أداء ونتيجة تعكس قيمة ما يمتلك من عناصر وأوراق قوة.

وسيخوض الجزيرة الذي جدد ثقته بالمدير الفني الهولندي مارسيل كايزر تشكيلته في غياب عناصره الدوليين، وابتعاده عن دائرة الضوء في الميركاتو ؛ حيث لم يبرم أي صفقة ، ليدخل الموسم بثنائي أجنبي فقط؛ هما: الصربي ميلوس والجنوب إفريقي سيريرو.

وسيعاني الفريق غياب اللاعبين الدوليين مع تواجد الحارس علي خصيف وخليفة الحمادي وسالم راشد ومحمد العطاس وخلفان مبارك وعلي مبخوت في معسكر الأبيض، مما سيجبر المدرب على إجراء تغييرات واسعة في تشكيلته، على أن يبقى الرهان على تواجد عمر عبدالرحمن،و قد يزج بهزاع سبيت خاطر أساسياً.

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أما كلباء فقد كان نشطاً في الميركاتو، وضم السويسري ديفيد مارياني من شباب الأهلي ؛ ليحل بديلاً عن الأرجنتيني ماتياس بيسانو.

وحافظ الفريق على الهداف العملاق مالابا والبرازيلي وندرسون، وضم محمد الشحي «الشارقة» وأحمد جشك «شباب الأهلي»، ومحمد سبيل «عجمان»، وفهد سبيل «الفجيرة»، ومبارك سعيد «النصر» وخالد البلوشي «بني ياس».

وأعرب كايزرمدرب الجزيرة عن سعادته بالعودة بعد التوقف الطويل، وأوضح: إن اللاعبين متحمسين لتقديم أفضل مستوى وأن المباراة فرصة لاختبار الجاهزية للدوري.

وعلى الجانب الآخر، شدد الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء على أهمية المباراة واعتبرها فرصة لاستكمال التحضيرات قبل خوض منافسات الدوري الذي يمثل الغاية الكبرى، عبر تهيئة اللاعبين ومعالجة الأخطاء فضلاً عن كسب المزيد من الثقة.