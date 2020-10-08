خورفكان يتسلح بـ «فرقة سامبا» ويتحدى الجميع

يراهن فريق خورفكان على ملوك السامبا لتحقيق أحلامه في الموسم الحالي وهو الفريق الوحيد في دوري الخليج العربي الذي تعاقد مع لاعبين أجانب كلهم برازيليون، وكذلك تعاقد مع مدرب برازيلي، إلى جانب لاعب مقيم برازيلي.

ويعتبر خورفكان من الأندية التي تفضل المدرسة البرازيلية وهو ظل وفياً لها على مر السنوات، فدائماً هناك لاعب أو مدرب برازيلي في خورفكان، غير أن وجود 6 عناصر برازيليين في قلعة النسور يعد أمراً لافتاً وقد يكون ظاهرة في دورينا، وستكون الأنظار بالمقابل مسلطة على «فرقة السامبا» إن جاز التعبير في هذه النسخة من دوري الخليج العربي والبطولات الأخرى، فيما سيكون الخماسي برونو لاماس وريكاردينو ودودو ولوبيز وانتونيو معنيين بقيادة الفريق إلى أفضل النتائج إلى جانب المدرب كايو الذي ينتظره تحد كبير يسعى من خلاله لتأكيد قدرته على وضع بصمة ولفت الأنظار إلى فريقه بعد تجربة قد يراها البعض غير ناجحة مع النصر.

ويتطلع خورفكان إلى البقاء في الدوري، ووفقاً لمسؤولي النادي فإن الهدف الأساسي هو البقاء، ويبدأ خورفكان مشواره في الدوري وفي بطولة الكأس بتحديين كبيرين، حيث يواجه الزعيم العيناوي على ملعبه في البطولتين، وستكون الكرة في ملعب نجوم خورفكان وفي ملعب مدربه، ليحققوا بداية جيدة تكون بمثابة انطلاقة قوية للفريق بقوة نحو تحقيق هدفه.