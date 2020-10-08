طموحات «السماوي» تواجه تطلعات حتا المتجدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقبل حتا ضيفه بني ياس، في موقعة يريد من خلالها كل فريق تقديم أوراق اعتماده الفنية gلموسم الجديد.

وأجرى حتا تغييراً فنياً شاملاً، وكان الأكثر تميزاً في ميركاتو الصيف، بعدما استبدل أكثر من ثلثي تشكيلته الأساسية لإنتهاء العقود.

وضم «الإعصار» -الذي حافظ على مدربه اليوناني كونتيس 17 لاعباً من محليين وأجانب ومقيمين.

وسيعتمد الفريق على قدرات الرباعي الأجنبي المكون من المجري فلاديمير كومان، والكولومبي لوندونو، والبرازيلي ويلان فارياس، والزامبي موابي موسوندا .

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أما بني ياس فسيخوض الموسم بحلة فنية جديدة، مع تولي المدرب الروماني إيسيلا وفي وجود الثلاثي الأجنبي الجديد، بعدما تعاقد مع هداف الظفرة السابق البرازيلي جواو بيدرو، والثنائي الأرجنتيني خيمينز وسواريز، مع استمرار الصربي ساشا.

وأعرب المدرب الروماني دانييل ايسيلا عن فرحته بافتتاح الموسم وقال: «الفريق يحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول إلى أعلى جاهزية »

وعبر كريستوس كونتيس، مدرب حتا، عن سعادته بعودة الحياة للملاعب ، وقال:«بلا شك ستكون بداية الموسم صعبة على جميع الفرق، لأنها تأتي بعد توقف طويل، لكني في الوقت نفسه، أشعر بالرضا عن فترة الإعداد لفريقي، وتجاوب اللاعبين مع البرنامج التحضيري».

وأضاف«المباريات الودية بدورها لم تكن كافية لتجهيز اللاعبين، لكن زيادة عدد التبديلات إلى 5 لاعبين خلال المباراة، سيمنح جميع الفرق الحلول الجيدة لتطوير الأداء».