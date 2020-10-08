شكرا لقرائتكم خبر عن بطولتان دوليتان للقفز بالمظلات والطيران اللاسلكي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن تنظيم أول نشاط رسمي عالمي له مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني ال49؛ حيث تقام بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات، والنسخة الثانية من بطولة «دبي ماسترز» الدولية للطيران اللاسلكي الحر 2020، في سكاي دايف الميناء السياحي بالجميرا، برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأعلنت كافة تفاصيل البطولتين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة بحضور نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير البطولة، ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد نائب مدير البطولة، وطارق السعدي رئيس لجنة الطيران اللاسلكي الحر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي اللجان العاملة بالبطولة ورجال الإعلام.

واستهل نصر النيادي المؤتمر بتوجيه الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «الأب الروحي للرياضات الجوية» على دعمه اللامحدود للرياضات الجوية بصفة عامة، مؤكداً حرص الاتحاد على استمرارية النشاط مع الالتزام بتوجيهات سموه بشأن اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية الجميع.

وقال النيادي: «عودة النشاط وبالتزامن مع اليوم الوطني فرصة للعودة بإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد؛ لرسم البسمة على شفاه متسابقينا، ونحن قبلنا التحدي في زمن كورونا لأن هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق كل أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجان المنبثقة عنها سواء خلال استقبال الضيوف أو إقامتهم أو انتقالاتهم أو غيرها لحمايتهم جميعاً».

ورحب يوسف الحمادي مدير البطولة بالحضور وبالمشاركين من أية دولة عضو بالاتحاد الدولي للرياضات الجوية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة العليا شكلت لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وأشار إلى أن اتحاد الرياضات الجوية قام بعمل استبيان مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية التي سبق لها المشاركة في أنشطتنا وأبدى الجميع رغبة كبيرة في المشاركة في هاتين البطولتين، وسنقوم من جانبنا بانتقاء الاتحادات وفق تداعيات الجائحة سواء من ناحية تقليص العدد أو المسابقات.

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وأشار محمد يوسف مدير البطولة إلى أن تقليص عدد المشاركين أمر لا مفر منه؛ بسبب توفير التباعد والقدرة على الحماية والتأمين والسيطرة إلى جانب تقليص عدد المسابقات؛ حيث ستقام ثلاث مسابقات فقط في القفز بالمظلات؛ هي دقة الهدف والسرعة والتزحلق على الماء بدلاً من 8 مسابقات.

وقال النجم العالمي طارق السعدي رئيس لجنة الطيران اللاسلكي الحر: إن هذه البطولة هي الثانية من نوعها، وقد نجحت البطولة الأولى؛ بفضل الدعم الذي وجدته من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الداعم الأول للرياضات الجوية عامة، والطيران اللاسلكي خاصة، منوهاً إلى أنه كان من المفترض أن تقام البطولة في شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أنها تأجلت؛ بسبب الجائحة وارتأى الاتحاد إقامتها مع بطولة القفز بالمظلات.

وقال السعدي: إن البطولة ستشهد مشاركة أفضل 12 طياراً في العالم، وستقتصر على فئتين هما الهيلوكوبتر الدولية والخليجية وسنعمد إلى تجنب سلبيات البطولة الماضية على الرغم من النجاحات التي تحققت لتكتمل الصورة التي ننشدها جميعاً والتي نسعى من خلالها إلى رفع اسم وعلم دولتنا الغالية خفاقاً في سماء العالمية.

وأكد سعيد الغيثي رئيس لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أن هناك كتيباً سيتم توزيعه على المشاركين في البطولة من منظمين وحكام ومتسابقين ومتسابقات؛ لكي يتم الالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة وتواكب توجهات لجنة الأزمات والطوارئ.

وحول تنقلات المشاركين، قال علي المرزوقي رئيس لجنة المواصلات: إن اللجنة أعدت خطة نقل المتسابقين والمنظمين والحكام على أن يكون العمل بنسبة 50% من حجم الباصات والسيارات والالتزام بارتداء الكمامات.