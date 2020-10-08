الفجيرة وعجمان.. محطة لكشف الأوراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض الفجيرة وعجمان مباراة صعبة ، وتعتبر اختباراً لمدى جاهزية الفريقين.

وأجرى الفجيرة تغييرات فنية، فتم تعيين الصربي جوران مدرب خورفكان في الموسم الملغى مدرباً للفريق بدلاً من الإيطالي فيفياني، بينما دعم تشكيلته بالرباعي الأجنبي رولي بونيفاسيا من كوراسو والبرازيلي فارلي روزا، والتونسي فراس بالعربي والسويدي صامويل أرمنتينوس.

وسعى النادي إلى إبرام صفقات محلية، فتعاقد مع حمدان ناصر من شباب الأهلي، وعلي عيد مهاجم العين السابق، وعبدالله ناصر لاعب الشارقة، وحارس الوصل محمد البيرق، وأحمد مال الله من الإمارات.

أما عجمان الذي حافظ على شعار الاستقرار الفني بضمان استمرار المدير الفني المصري أيمن الرمادي، فقد تعاقد مع البرتغالي دييغو أمادو والبرازيلي غوستافو ليشكلا مربع الخطر مع الثنائي الإفريقي تراولي وأووسو.

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كما ضم «البرتقالي» سليمان ناصر «العين»، وعبدالله صالح «الفجيرة»، وراشد حسن «خورفكان»، وسعد سرور «الإمارات»، ومحمد إسماعيل «شباب الأهلي».

ووصف جوران مدرب الفجيرة مباراة عجمان بالاختبار الحقيقي لفريقه ومحطة مهمة من التحضير مع الرغبة الكبيرة بتحقيق الفوز من أجل كسب الثقة والدعم المعنوي قبل الخوض في منافسات الدوري .

وأكد الرمادي مدرب عجمان أن تأجيل انطلاقة الموسم الحالي شكل نقطة إيجابية لكل الفرق، إذ حصلت كل الأندية على فسحة زمنية مناسبة لخوض تجارب ودية لتجربة اللاعبين وشفاء المصابين.

وقال: ملامح تشكيلة الموسم ستظهر في المباراة، والتغيير والإضافة واردان في الدوري ، والمواجهة ليست سهلة».