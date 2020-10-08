20 مرشحاً لمشروع حكام المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً فنياً لشرح خطة العمل التنفيذية لمشروع حكام المستقبل للسنة الثانية على التوالي، بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيِّمين والمحاضرين، وعبد الواحد خاطر، ومحمد العشماوي، رئيس قسم الدعم والعمليات في الإدارة.

وناقش الاجتماع أسماء 20 حكماً (16 حكم ساحة، 4 حكام مساعدين) من الحكام الشباب في الفريق الثاني والمراحل السنية والمرشحين للالتحاق بمشروع حكام المستقبل وفق ضوابط ومعايير محددة، أهمها انضباط وكفاءة الحكم خلال إدارته للمباريات، وتميزه على المستوى الفني والبدني، وألا يزيد عمره على 25 سنة.

ويتضمن برنامج المشروع الذي سينطلق خلال الفترة المقبلة، تجمع الحكام الذين وقع عليهم الاختيار مرتين شهرياً لمدة 9 أشهر «طوال فترة الموسم الرياضي الجديد»، حيث سيتم عقد محاضرات نظرية وفنية وعملية لشرح وتطبيق قانون اللعبة وحالات الفيديو، إضافة إلى محاضرات في اللغة الإنجليزية ومحاضرات تساعد على تكوين شخصية الحكم، كما ستتم دعوة محاضرين دوليين للمحاضرات، وتدريبات لياقة بدنية.