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الألماني جوتسه إلى إيندهوفن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الألماني ماريو جوتسه، بطل نهائي مونديال 2014، عقداً لمدة عامين مع إيندهوفن الهولندي، بعدما سمح له فريقه السابق بروسيا دورتموند بالرحيل.

وكان جوتسه، صاحب هدف الفوز الوحيد لألمانيا في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل، قد شارك في خمس مباريات فقط مع دورتموند في الدوري الألماني الموسم الماضي.

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