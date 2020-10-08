الطريس أول صفقات الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أنهى الهلال السعودي اتفاقه مع نظيره، الاتفاق، على شراء المدة المتبقية من عقد متوسط ميدان الأخير فواز الطريس (23 عاماً) ليصبح أول صفقة يتمها الهلال في الميركاتو الصيفي الذي تغلق نافذته الصيفية في 25 من الشهر الجاري.

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وحسب مصادر متطابقة، فقد قدم الهلال 5 ملايين ريال للاتفاق، لشراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب البالغة عاماً ونصف العام، وسيُتم الأزرق توقيع عقد مع النجم الشاب لمدة 5 سنوات.

ويحتاج الهلال خلال الأيام القادمة لسد خانتين: أجنبية بعد رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، وعدم رغبة المدرب رازفان في استمرار السوري عمر خربين.

وفي المقابل سيستفيد الاتفاق من صفقة انتقال الطريس في استعادة لاعبه السابق المغربي وليد أزارو، حيث أثمرت المفاوضات مع الأهلي المصري، موافقة الأخير على انتقال اللاعب للاتفاق لموسم واحد مقابل 600 ألف دولار.